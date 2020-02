Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Transgaz a convocat, in sedința de joi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 16 martei 2020, de la ora 10, in „Sala Motas”, din sediul companiei, din municipiul Medias. La ședința au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care…

- Liberalii Sorin Chircu, Ion Dragu, Robert Ciocioi și Elena Vintilescu sunt propunerile PNL pentru posturile din Consiliul de Administrație al societatii prestatoare de servicii in Complexul Oltenia. Promovarea noilor administratori ai Minprest Serv Rovinari urmeaza sa fie facuta in aceasta…

- Asociatii Santierului Naval 2 Mai SA au convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 30 ianuarie 2020, de la ora 11:30. Sedinta are loc la sediul societatii din Mangalia. Ordinea de zi cuprinde constatarea incetarii mandatelor de membri provizorii in Consiliul de Administratie al Santierului…

- Consiliul de Administratie al Argus SA, cu sediul social in Constanta, s a intrunit in sedinta in data de 1 noiembrie 2019. In urma sedintei, a fost luata decizia de incetare a mandatului administratorului Doru Dorel Patrascu, urmare a demisiei din functie incepand cu data de 1 noiembrie 2019. A fost…

- Potrivit Monitorului Oficial al Romaniei, Consiliul de Administratie al societatii SC BTT "Perla Costinestiului" SA, cu sediul in localitatea constanteana Costinesti, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 19 decembrie 2019, de la ora 12:00, la sediul societatii.Ordinea…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii Biroul de Turism pentru Tineret SA s a intrunit in sedinta in data de 20 septembrie 2019, deciziile luate fiind publicate recent in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel, actionarul majoritar, Ministerul Tineretului si Sportului, a luat…

- Consiliul de Administratie al Grand Plaza Hotel SA, cu sediul social in Bucuresti, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 9 decembrie 2019, ora 9.00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 9 decembrie 2019, ora 10.30, la sediul societatii din Calea Dorobantilor…

- Consiliul de Administratie al Metrorex a decis, luni, numirea in functia de director general provizoriu a Marianei Miclaus, care a condus Serviciul Managementul Finantarilor Externe. Este pentru prima data cand compania este condusa de o femeie, potrivit news.ro.”Astazi, 11 noiembrie 2019,…