Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom isi propune sa ofere actionarilor dividende crescatoare de la an la an sau sa mentina nivelul din anul anterior, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara l-a validat, in data de 4 aprilie 2018, pe domnul Adrian Tanase in functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Depozitarului Central. Adrian Tanase detine functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti, anterior…

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania le propune actionarilor aprobarea unui dividend brut de 0,14 lei/actiune pentru 2017, conform unui raport remis bursei de Valori Bucuresti, transmite Agerpres.

- Zece companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au anuntat deja valoarea dividendelor pe care le vor propune actionarilor in Adunarile Generale ce vor avea loc in aprilie. Castigul mediu este de 5,7%, de aproximativ cinci ori mai mare decat dobanda bancara pe un an, asta desi Romgaz (SNG)…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Recomandat a fost inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, a anuntat postul de televiziune BFM Business, transmite Reuters. Ceilalti doi sunt Frederic Lemoine, fost director al firmei de investitii Wendel, si Yann Delabriere,…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…