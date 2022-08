Transgaz se impune în Europa Transgaz a inregistrat, in perioada 2017-2021, un profit brut mai mare cu 111% (1.133 milioane lei) și profit net mai mare cu 109% (934 milioane lei), fața de nivelul asumat in Planul de administrare 2017 -2021. Veniturile din exploatare ale Transgaz realizate sunt mai mari decat cele asumate prin Planul de administrare pentru aceasta perioada, […] The post Transgaz se impune in Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Portofoliul de credite al Alpha Bank Romania a crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dinamica sustinuta atat de avansul finantarilor acordate persoanelor juridice, cat si de creditarea persoanelor fizice. Profitul operational s-a situat la 17,6 milioane euro, marcand un avans anual…

- Egipt ramane una dintre cele mai vizitate țari, fiind una dintre destinațiile preferate in ultima perioada de tot mai mulți romani. Iar autoritațile din aceasta țara anticipeaza ca numarul turiștilor va crește in aceasta perioada. Said Al-Batouty, consilier economic al acestei țari și membru al Comisiei…

- ”In intervalul aprilie – iunie, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata in valoare de 381 de milioane de euro. Dinamica pietei in T2 2022 este caracterizata de cresterea vanzarilor de echipamente, in pofida contextului global nefavorabil ce a condus catre stocuri scazute, dar…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 20,90 mld lei in scadere fata de deficitul de 26,18 mld lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura, raporteaza venituri din exploatare de 15,9 milioane de lei in T1 2022, o crestere cu 86% fata de T1 2021, EBITDA de 1,5 milioane de lei, o apreciere…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, a inregistrat in primul trimestru un profit net de 72,75 milioane lei, mai mic cu 38,4%, si afaceri de 612,36 milioane lei, in crestere cu 23,2%, potrivit rezultatelor companiei publicate la Bursa de Valori Bucuresti…

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 267,918 milioane lei, in crestere cu 70% comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucuresti.…

- Veniturile pietei telecom din Romania au crescut cu 2,1% in 2021, fata de anul anterior, pana la valoarea de 17,1 miliarde de lei, conform datelor prezentate, marti, de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, intr-o conferinta…