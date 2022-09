Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul REPER Dragos Pislaru sustine ca directiva privind salariul minim european, care va fi adoptata miercuri de Parlamentul European, ar trebui sa aduca o crestere de peste 500 de lei unui angajat cu salariu minim din Romania. Salariul minim european va fi variabil si se va calcula in functie…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis o veste liniștitoare pentru cei care dețin centrale individuale pe gaze.Intr-un interviu la Digi24, Popescu a spus ca a fost eliminat plafonul de consum pentru compensarea facturilor la gaze naturale in cazul celor care folosesc centrale de apartament.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, recunoaste ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privinta alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6- si a preconizat ca in luna noiembrie acesta…

- O familie de romani care mergea in concediu in Grecia a fost implicata intr-un accident rutier grav pe o sosea din Bulgaria. Autoturismul romanilor a iesit de pe carosabil. Soferul a murit pe loc. Sotia lui este in coma, cu ambele picioare amputate. Copilul celor doi a scapat cu viata. O familie de…

- Uniunea Europeana a inceput discuții de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, o mișcare descrisa drept un „moment istoric” de catre șefa executiva a blocului, Ursula von der Leyen. „Este ceea ce cetațenii voștri au așteptat atat de mult timp și pentru care au muncit atat de mult, și este ceea ce…

- Cat costa combustibilul in Makaza, Bulgaria, ultima benzinarie inainte de vama cu Grecia. Prețurile la carburanți au crescut la nivel mondial, nu doar in țara noastra, iar turiștii care merg in vacanța in strainatate observa asta. Spre exemplu, un turist roman care se indrepta catre Grecia a publicat…

- Politehnica merge din nou pe varianta aducerii unor tineri din afara Iasului deoarece, din nefericire, niciunul dintre copiii din pepiniera proprie nu a demonstrat pana acum ca poate prinde un tricou de titular. Politehnica Iasi a incheiat ieri primul cantonament al verii, care s-a derulat la Cheile…

- Guvernul ar putea decide rationalizarea consumului de gaze, iarna aceasta, pentru marile companii industriale. Masura este luata in calcul de Guvern ca ultima solutie in cazul in care nu vom putea importa gaze din alte state. In prezent, Romania isi asigura in jur de 85 – 90 la suta din consum din surse…