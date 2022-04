Transgaz, pregătit pentru toate scenariile posibile In timp ce intreaga Europa face eforturi pentru a asigura securitatea aprovizionarii cu energie, operatorul național de transport și de sistem (OTS) al Romaniei, Transgaz, a declarat ca este pregatit pentru toate scenariile posibile și pentru a face fața oricarei situații, astfel incat aprovizionarea țarii cu gaze sa nu fie afectata. In marja Conferinței Anuale […] The post Transgaz, pregatit pentru toate scenariile posibile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hans Kluge, directorul biroului regional pentru Europa al OMS, anunța ca Organizația Mondiala a Sanatații se pregatește și pentru posibile ”atacuri chimice” in Ucraina, transmite Reuters. „OMS ia in considerare toate scenariile si isi face planuri pentru diferite situatii care ar putea afecta oamenii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat joi ca se pregateste pentru posibile atacuri chimice in Ucraina, relateaza agentia Reuters. „Date fiind incertitudinile actualei situatii, nu exista nicio asigurare ca razboiul nu se va inrautati”, a declarat Hans Kluge, directorul regional al OMS Europa, in…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, la ordinul lui Vladimir Putin, pentru a indeparta conducerea prooccidentala de la Kiev cu scopul de a instala o clasa politica fidela principiilor Moscovei, este cel mai mare conflict militar din Europa de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. In momentul de fața,…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat luni, 28 februarie, la RFI, ca Romania are rezerve de gaze, pentru a trece peste aceasta perioada de iarna si nu exista o problema.Pentru iarna urmatoare, se merge pe mai multe solutii, ministrul Energiei fiind plecat in Qatar si urmand sa plece si la…

- Importurile de gaze ale Romaniei prin Ucraina se deruleaza normal si, daca vor fi intreruperi, fluxul de gaze poate fi redirectionat cu usurinta prin alte puncte de intrare in tara, a transmis, joi, Ion Sterian, directorul general al Transgaz.

- Importurile de gaze ale Romaniei prin Ucraina se deruleaza normal si, daca vor fi intreruperi, fluxul de gaze poate fi redirectionat cu usurinta prin alte puncte de intrare in tara, a declarat, joi, pentru Agerpres, Ion Sterian, directorul general al Transgaz.

- Serviciul de Stat pentru Comunicatii Speciale si Protectia Informatiilor din Ucraina a avertizat despre posibile intreruperi ale comunicarii din cauza supraincarcarii retelelor operatorilor.

- O invazie a Rusiei in Ucraina ar avea ca efect o incetinire economica in Europa, fara a se intra totusi in recesiune, iar bursele ar reactiona virulent, in timp ce incertitudinile vor creste enorm, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.