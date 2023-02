In contextul in care Romgaz a semnat, recent, un contract cu Socar pentru 1 miliard de mc de gaze cu livrare pana la 1 aprilie 2024, Ion Sterian, directorul Transgaz, explica faptul ca Romania are suficiente gaze, iar rolul nostru in acest acord este de țara de tranzit, care sa ofere securitate energetica in regiune. […] The post Transgaz, noi vești bune pentru romani privind CORIDORUL SUDIC first appeared on Ziarul National .