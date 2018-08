Transgaz monteaza primele conducte din proiectul BRUA

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii politiei judetene Valcea, accidentul a avut loc intr-o curba, la kilometrul 202 al Drumului National 7, in zona localitatii Carligu Mic, in afara orasului Calimanesti. Primele date arata ca un tir inmatriculat in judetul Constanta a intrat in coliziune frontala…

- Trei persoane au aplicat la proiectul Prima Casa 2, lansat recent de Guvern. Potrivit Ministerului Finantelor, doua cereri au fost deja acceptate. Unul dintre beneficiari este din Chisinau, iar cel de-al doilea, din Gagauzia. Programul "Prima Casa 2" este destinat bugetarilor.

- Lucrarile la gazoductul BRUA, faza 1, vor finalizate la termen, pana pe 31 decembrie 2019, a declarat vineri directorul general al Transgaz, Ion Sterian, aflat in aceste zile la Reuniunea Ministeriala de la Sofia a CESEC – Central and South Eastern Europe Gas Connectivity Group. Ion Sterian a mai spus…

- „Acest proiect este finantat din fonduri europene nerambursabile si va fi finalizat intr-un an de zile”, a spus Bilcea. Acesta a vorbit si despre intarzierile aparute, dupa ce contractul a fost semnat cu firma constructoare inca din luna aprilie. „Proiectul tehnic a fost realizat inca din anul 2015.…

- Coaliția PSD-ALDE nu se lasa intimidata de o decizie din februarie a Curții Constiționale, care arata ca este neconstituționala legea aprobata de Parlament, in decembrie 2017, privind exceptarea a circa 100 de companii de stat și regii de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa. Senatorii…

- Primarul PSD de Recaș (jud. Timiș), Pavel Teodor, nu vede cu ochi buni mitingul PSD de sambata și spune, citat de adevarul.ro, ca prefera sa faca astfel de demersuri cu o anvergura locala sau regionala, cel mult. Acesta admite ca totuși, va executa cererile de la Centru, pentru ca este un membru…

- „Sunt consultari publice pe care le facem in toate cele 79 de unitați administrativ-teritoriale prin care trece conducta BRUA, mergem din localitate in localitate. Județul Caraș-Severin este in lotul 3, noi am imparțit proiectul pentru ca sunt 479 de kilometri, practic lotul 3 incepe, daca…

- Transgaz, una din cele mai importante companii din portofoliul Ministerului Economiei, a demarat astazi contructia conductei BRUA, un proiect de interes national. Transgaz construieste infrastructura de pe teritoriul Romaniei, din coridorul Bulgaria Romania Ungaria Austria, Faza 1 BRUA ndash; Faza 1…