Transgaz, locul 4 în Europa la investiții. Peste 15.000 kilometri de rețea Razboiul din Ucraina redeseneaza harta aprovizionarii cu energie a Europei. Noile proiecte energetice, in special cele care vizeaza furnizarea de gaze, gasesc compania naționala de transport al gazelor naturale – Transgaz, implicata in derularea mai multor investiții strategice, constand in realizarea de gazoducte, investiții care confirma anvergura regionala a companiei cu capital majoritar de stat. […] The post Transgaz, locul 4 in Europa la investiții. Peste 15.000 kilometri de rețea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

