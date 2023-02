Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza marti dimineata ca circulatia rutiera este oprita pe DN 1R, intre localitatile Belis si Poiana Horea, in judetul Cluj, din cauza mai multor copaci care au cazut pe carosabil la kilometrul 34+037 metri, ca urmare a vantului puternic. Zona este semnalizata…

- In ziua de 14.02.2023, 15:16:57 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, VALCEA un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 5,7, la adancimea de 40 km. Cutremurul s-a produs la 70km N de Craiova, 70km V de Pitesti, 97km S de Sibiu, 149km SV de Brasov, 160km V de Ploiesti, 177km V de Bucuresti, 198km NV de […]…

- CCA a anuntat brigazile de arbitri pentru meciurile CFR Cluj – FCSB si CS Mioveni – Sepsi, care se vor disputa duminica, in etapa a 24-a a Superligii. Derby-ul de la Cluj va fi condus de Sebastian Coltescu. Brigada care va oficia pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, duminica, de la ora 21.00, este…

- Legendara formație Timpuri Noi rediteaza albumul cu același titlu, dupa 30 de ani. Discul ce a facut celebre mai multe personaje muzicale precum ”Stan”, ”Luca”, ”Tanța” ori ”Vecina” a transformat trupa in cea mai popular grup rock al anilor ’90. Dan Iliescu& Co. sarbatoresc in mod original și pe fostul…

- Prezent la conferința de presa pentru prezentarea noului sponsor al echipei naționale a Romaniei, Razvan Burleanu a oferit o prima declarație dupa scandalul de xenofobie de la Sepsi - FCU Craiova. Sepsi - FCU Craiova a fost oprit definitiv in minutul 26, din cauza scandarilor xenofobe ale ultrașilor…

- Formatiile FCU Craiova si UTA Arad se intalnesc duminica, de la ora 15.30, in Banie, intr-o partida contand pentru etapa a 22-a din Superliga. Este una dintre disputele-cheie in privinta „evadarii“ din zona periculoasa a retrogradarii. Descopera oferta de pariuri Superbet pentru partida cu UTA Arad!…

- In anul școlar 2021 – 2022, sportivii de la LPS Baia Mare au participat la Campionatele Naționale și Campionatele Naționale Școlare, obținand urmatoarele rezultate: Catedra de ATLETISM: C.N.Aruncari lungi Sen. Tin. Jun 1– Craiova – 2 sportivi. C.N.Juniori 2 – Bucuresti – 5 sportivi. C.N.Juniori 1 –…

- In perioada 18 – 20 ianuarie 2023, Direcția Naționala Anticorupție organizeaza interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție in cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror, dupa cum urmeaza: a) la Structura centrala a Direcției – 18…