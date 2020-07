Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului, Igor Dodon, admite ca Statele Unite ar putea sa nu dea curs solicitarii Procuraturii Generale a Republicii Moldova de a-l extrada pe fostul lider al PD, Vlad Plahotniuc. Și asta deoarece nu exista un tratat oficial intre cele doua state, privind procedura de extradare. Declarațiile au…

- PNL este singurul partid care sustine prelungirea starii de alerta dupa data de 15 iunie, in conditiile in care majoritatea parlamentara formata din PSD si celelalte formatiuni politice s-au pozitionat impotriva mentinerii restrictiilor. Asta in conditiile in care numarul infectarilor cu noul coronavirus…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei, transmite Agerpres. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca se impune prelungirea starii de alerta, dar ca masurile restrictive vor fi mai puține decat sunt acum in vigoare. El le-a transmis parlamentarilor un apel la responsabilitate. „Avand in vedere ca nu avem o scadere semnificativa a numarului de imbolnaviri noi,…

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, ca Turul Sibiului, programat in noul calendar stabilit de UCI in perioada 2-5 iulie, ar fi primul concurs sportiv international care se desfasoara pe teritoriul Romaniei dupa pandemia de coronavirus, dar a…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarari si de ordonante de urgenta. * Cabinetul Orban urmeaza sa adopte in sedinta un proiect de hotarare pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii…

- Curg promisiunile de la București pentru baze sportive in Timiș. Pe lista sinteza a obiectivelor de investiții a Companiei Naționale de Investiții a fost trecuta o baza sportiva in orașul Buziaș. Ar urma sa aiba doua terenuri de fotbal și ar costa 1,6 milioane de euro.

- Cantareata canadiana Celine Dion a amanat concerte din 19 de orase europene din cadrul turneului "Courage", care urmau sa aiba loc in perioada 21 mai - 25 iulie, "nestiind cand vor reveni lucrurile la normal" din cauza pandemiei de coronavirus.