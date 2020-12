Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de vineri si a inregistrat un rulaj de 63,27 milioane de lei (12,98 milioane de euro), din care mai mult de jumatate au fost schimburi cu actiuni. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,68% si a ajuns la 9.550,57…

- Cifra de afaceri a scazut cu 22%, la 804,24 milioane lei in perioada ianuarie-septembrie 2020, de la 1,032 miliarde lei in aceeasi perioada din 2019. ”Veniturile totale in trimestrul III 2020 au fost de 816.154.017 lei, din care 808.787.101 lei venituri din exploatare si 7.366.916 venituri financiare.…

- ”Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2020, si aproba distribuirea de dividende in valoare totala de 45.323.187 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0260 lei.…

- Laptaria cu Caimac atrage 3 mil. euro printr-un plasament privat de obligatiuni, care urmeaza sa fie listate la BVB Agroserv Mariuta, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a anuntat marti ca a incheiat plasamentul privat de obligatiuni prin care a atras 3 milioane euro, cu scadenta in 2025…

- Brandul Laptaria cu Caimac investește 9 mil. euro intr-un sistem de recuperare si refolosire a sticlelor și borcanelor. Compania anunta și listarea la bursa Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a anuntat marti ca va lista in noiembrie o emisiune de obligatiuni de 3 mil.…

- ”Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, va lista in luna noiembrie a acestui an o emisiune de obligatiuni in valoare de 3 milioane de euro. Listarea se va face la Bursa de Valori Bucuresti, iar consultantul listarii si broker-ul asociat proiectului este BT Capital Partners”,…

- BVB anunta tranzactii de peste jumatate de miliard de euro si o lichiditate de trei ori mai mare in luna in care Romania a fost promovata piata emergenta Tranzactiile cu actiunile companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au depasit jumatate de miliard de euro in septembrie anul acesta,…

- Compania H&M a fost amendata cu 35,3 milioane euro pentru supravegherea ilegala a catorva sute de angajați. Autoritatea germana de protecție a datelor a constatat ca firma avea evidențe „excesive” legate de familiile, religiile și bolile angajaților centrului de servicii de la Nurnberg, scrie digi24.ro.