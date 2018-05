Stiri pe aceeasi tema

- Alina Bargaoanu, profesor universitar doctor, a fost numita in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Institutului European din Romania (IER), pentru un mandat de patru ani, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata luni in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie…

- Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, a declarat vineri intr-o conferinta de presa la Cernavoda ca momentan compania se afla in stadiul de negociere a contractului pentru dezvoltarea Unitatilor 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda cu partenerii chinezi. „Cu privire…

- 'In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, Transgaz informeaza pe toti cei interesati ca actionarul majoritar, statul roman prin Ministerul Economiei, a transmis propunerea de proiect de hotarare…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Banca Nationala a Romaniei a respins tranzactia prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca, desi Consiliul Concurentei daduse deja avizul inca de la finalul anului trecut. Este pentru prima data cand BNR se opune unei tranzactii agreate intre parti in procesul de consolidare…

- Consiliul de Administratie al Electrica a inaintat spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor propunerea de buget pentru anul 2018, care prevede un profit net consolidat de 254 milioane lei, conform unui comunicat al companiei, citat de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul de Disciplina al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a decis ca judecatorii sa fie cei care vor avea ultimul cuvant in cazul profesoarei de franceza de la Golești. Aceasta a sesizat IȘJ cu privire la faptul ca unitatea de invațamant la care era angajata a decis desfacerea contractului…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa, propune actionarilor o suma “in jurul a 50%” din profitul net pe 2017 sub forma de dividende, dar si actiuni gratuite, potrivit unui raspuns trimis la solicitarea ZF. “Managementul executiv BT va propune o suma…