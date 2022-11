Stiri pe aceeasi tema

- Oil Terminal a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 28,654 milioane lei, cu 51,4% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Transgaz a raportat un profit net de 273,559 milioane de lei dupa primele noua luni ale acestui an, mai mare cu 144% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care profitul net consolidat la nivel de grup s-a cifrat la 266,160 milioane de lei, in urcare cu 152%, potrivit Raportului…

- Exportul de energie electrica a fost, in primele noua luni, de 5,111 miliarde kWh, in crestere cu 424,6 milioane kWh, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I-30.IX.2022, resursele de energie primara au scazut…

- Retailerul eMag a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca valoarea comenzilor inregistrate in primele 30 de minute de la debutul ”Black Friday 2022” a fost de 151 milioane de lei, cu 13 milioane de lei mari mare fața de ediția precedenta.Potrivit sursei citate, in primele 10 minute de la start, clientii…

- Turbomecanica a afisat un profit net in scadere la 2,495 milioane de lei dupa primele noua luni din acest an, mai mic cu 1,8 milioane de lei comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului trimestrial al companiei transmis luni Bursei de la Bucuresti. Fii la curent cu…

- Retragerea contactless a numerarului la bancomatele si multifunctionalele BCR este implementata la 315 bancomate BCR din intreaga tara. Clientii au posibilitatea sa realizeze tranzactii cu carduri bancare, dar si cu telefoane, ceasuri, bratari sau alte dispozitive inteligente dotate cu tehnologia NFC.…

- Continue reading Producatorul de abrazive profesionale Carbochim Cluj-Napoca, controlat indirect de omul de afaceri Iulian Dascalu, a incheiat primul semestru din 2022 cu afaceri de 18,6 milioane lei, in crestere cu 3,5%, si un profit net de 753.742 lei, in scadere cu 27% at Info real.

- One United Properties a inregistrat un profit net de 347,8 milioane de lei in prima jumatate a anului 2022, in crestere cu 136%, si o cifra de afaceri consolidata de 675,9 milioane de lei, in urcare cu 56% fata de S1 2021, conform unui comunicat al companiei. Fii la curent cu cele mai noi…