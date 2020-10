Stiri pe aceeasi tema

- ”Obiectul contractului: Finantarea a doua dintre proiectele investitionale ale Transgaz, respectiv Dezvoltari ale Sistemului National de Transport in zona de Nord-Est a Romaniei (Onesti – Gheraesti – Letcani) si Interconectarea Sistemului National de Transport cu conducta de transport international…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat un contract in valoare de 525,9 milioane de lei cu Electrocentrale Bucuresti, pentru livrarea de gaze naturale in perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021, conform unui raport remis vineri Bursei de Valori Bucuresti. Potrivit…

- Romgaz a incheiat un contract de aproape 526 mil. lei cu ELCEN, pentru livrarea de gaze pentru București Compania de stat Romgaz a incheiat un contract in valoare de 525,9 milioane de lei cu Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), pentru livrarea de gaze naturale in perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat un contract in valoare de 525,9 milioane de lei cu Electrocentrale Bucuresti, pentru livrarea de gaze naturale in perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021, conform unui raport remis vineri Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.Citește…

- Producatorul de accesorii si piese pentru autovehicule Compa Sibiu a inregistrat in primul semestru al acestui an o cifra de afaceri de 235,513 milioane lei, in scadere cu 41,84% fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti, potrivit…

- Comelf SA Bistrita a obtinut un profit net de 1,2 milioane de lei in primul semestru din acest an, in scadere cu peste 33% fata de primul semestru din 2019, cand a raportat 1,8 milioane de lei, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres. Veniturile companiei au fost…

- Impact Developer & Contractor a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit de 8,656 milioane de lei, cu 47% mai mic fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.In S1 2020, s-au inregistrat 133 de contracte…

- Grupul BRD a obtinut un profit de 415 milioane lei in primul semestru din 2020, fata de 787 milioane lei in perioada similara din 2019, in scadere cu 47%, potrivit rezultatelor financiare ale bancii remise luni Bursei de Valori Bucuresti.