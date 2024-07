Stiri pe aceeasi tema

- Aproape patru ani au trecut de la un accident mortal, petrecut la Jucu. Judecatorii de la Gherla au dat vineri sentința in acest caz. Era noiembrie 2021, intr-o sambata seara, pe la ora 18, cand un șofer din Cluj-Napoca, care circula cu un autoturism prin Jucu, dinspre Dej spre Cluj, a surprins și accidentat…

- Circa 80% dintre romani sunt nemultumiti de actiunile autoritatilor in ceea ce priveste combaterea consumului de droguri, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. 38,4% cred ca solutia este reprezentanta de inasprirea pedepselor pentru traficantii de droguri, iar 34,6% considera ca…

- Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, confirma vizita secretarului de Stat al SUA, Antony Blinken, anunțata pentru miercuri, in Republica Moldova. „Aceasta vizita este dovada relațiilor noastre strategice și mizam, in continuare, pe o colaborare stransa, iar aceasta vizita va fi o piatra importanta…

- Numarul slujbelor care necesita competențe legate de inteligența artificiala a crescut de 3,5 ori mai repede decat restul joburilor, la nivel global, iar salariile pot fi și cu 25% mai mari, releva datele incluse in raportul PwC 2024 Global AI Jobs Barometer, publicat recent, scrie Agerpres. De asemenea,…

- Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generala de Protecție Interna, organizeaza, in perioada 14-15 mai 2024, la București, o conferința internaționala pe tema “Impactul interferențelor informaționale asupra proceselor democratice/electorale”.

- Accident nocturn in raionul Singerei. Un șofer de BMW, fiind tras pe dreapta și documentat de un echipaj INSP, s-a ales și cu mașina boțita, dupa ce o Toyota s-a izbit de automobilul acestuia. Impactul a avut loc aseara, 26 aprilie, in localitatea Prepelița.

- Mecanicul de locomotiva care a reușit sa evite in ultima clipa impactul cu mașina de pompieri din Cluj, care a intrat forțat pe calea ferata, a fost recompensat de CFR Calatori. Compania feroviara de stat a anunțat premiul pentru acest act eroic, fara a divulga insa valoarea acestuia.Intr-un comunicat…

- In cele mai multe cazuri, odata cu varsta de 45 de ani, in viața femeilor incepe un nou capitol, menopauza, care aduce schimbari atat in privința sanatații fizice, cat și in privința celei emoționale Antoaneta Banu