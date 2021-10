Transformarea spectaculoasă a unei tinere, la 1 an după ce a renunțat complet la fast food FOTO O tanara de 22 de ani din Australia care a reușit sa iși invinga dependența de fast food a reușit o transformare spectaculoasa: a slabit 30 de kilograme in doar un an. Cora Henderson lucreaza ca o insoțitoare de zbor și spune ca nu a realizat cat de mult s-a ingrașat pana cand și-a vizitat parinții la inceputul anului 2020. Ajunsese sa cantareasca 95 de kilograme, iar familia ei cu greu a recunoscut-o. „Cand m-a luat mama de la aeroport, abia m-a recunoscut. M-a așezat pe scaun și m-a intrebat daca e totul in regula. Ma gandeam ca am luat in greutat, dar nu am realizat cat de mult și eram prea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au impus noi reguli in județul Ilfov printre care sunt purtarea maștii de protecție și restricțiile de circulație pe timpul nopții. Masurile au fost luate dupa ce rata de infectare in județul Ilfov a ajuns la 13,60%. Comitetul pentru Situații de Urgența Ilfov a decis sambata ca incepand…

- Ministrul rus al Situatiilor de Urgenta Evgheni Zinicev a murit salvand o persoana, in cursul unui antrenament, a anuntat miercuri ministerul intr-un comunicat transmis agentiilor ruse de presa, relateaza AFP. Ministrul ”a murit in mod tragic in serviciu, la Norilsk, in timpul unui exercitiu interministerial…

- Ambasadorul Afganistanului in Bulgaria, Mohammad Saifi, spune ca situația din țara sa este mult mai grava decat iși poate imagina lumea, iar talibanii, care au preluat recent controlul, au inceput sa comita crime in randul civililor. Intr-un interviu pentru postul de televiziune bulgar Nova, diplomatul…

- Televiziunea de stat din Australia a difuzat imagini de la un ritual satanist in timpul unei știri despre ingrijrea cainilor polițiști. Clipul a aratat trei persoane langa o cruce cu capul in jos. Unul dintre barbați se aude strigand: „Hail, Satan!”

- O femeie care a ajuns sa cantareasca 140 de kilograme a decis intr-o zi sa renunțe la alimentul sau preferat, pe care il consuma in fiecare zi. Dupa un an, aceasta a slabit 70 de kilograme și nimeni nu a mai recunoscut-o.

- Un studiu realizat in Anglia arata ca persoanele complet imunizate anti-Covid au de trei ori mai putine sanse sa fie testate pozitiv, in comparație cu persoanele care nu sunt vaccinate. Conform AFP, studiul a fost realizat de Imperial College din Londra si Ipsos MORI pe mai mult de 98.000 de voluntari,…

- Inotatorul Caeleb Dressel a cucerit aurul la 100 m fluture. Americanul a obținut sambata a treia sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Caeleb Dressel a stabilit si un nou record mondial, cu timpul de 49 sec 45/100. Dressel (24 ani), dublu campion mondial in aceasta proba, detinea vechea…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo au inceput, miercuri, cu meciuri din cadrul turneului de softball. La Fukushima, pe o arena fara spectatori, Japonia a invins, cu 8-1, Australia. Japonia a castigat medalia de aur cand softball-ul a fost ultima data in programul Jocurile Olimpice, la Beijing, in 2008. Arena…