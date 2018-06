Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul intocmit de autoritatile locale din orasul Brosteni, judetul Suceava, ce vizeaza transformarea fostii scoli din localitate, in care a invatat Ion Creanga, in muzeu, a fost acceptat de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Valoarea proiectului se ridica la 129.898 de euro.

- Proiectul de educatie montana Scoala de Mers pe Munte, organizat de Asociația Tașuleasa Social in parteneriat cu Coca-Cola HBC Romania, a deschis perioada de inscriere pentru ediția din acest an. 200 de persoane selectate și imparțite in 8 grupe, vor avea ocazia sa participe in perioada 15 iulie – 1…

- Cetațenii mi-au solicitat o reglementare ferma a celor care parcheaza neregulamentar și blocheaza scari de bloc, puncte trafo, locuri de agrement, de joaca, unitați medicale și spații verzi. Am ascultat cu atenție problemele semnalate de catre aradeni și am decis sa depun proiectul…

- 45 de copii preșcolari vor avea condiții moderne la creșa proiectata de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau, care se afla in etapa finala a avizelor și studiului de fezabilitate. Amplasamentul creșei a fost stabilit pe strada Prieteniei, in incinta Școlii „Georgeta Mircea Cancicov“, loc…

- Primaria Capitalei are pentru acest an un buget de 15 milioane de euro pentru achizitia de locuinte pentru medicii si asistentele care lucreaza in cele 19 spitale aflate in administrare. Proiectul supus votului consilierulor generali ai Capitalei, care se vor intalni pe 4 mai, prevede ca achizitionarea…

- „Bojdeuca «Ion Creanga» este primul muzeu literar infiintat in Romania, astfel incat e firesc sa acordam o atentie speciala sarbatoririi Centenarului ei. MNLR Iasi a dedicat trei zile acestei aniversari, dar vom avea tot anul actiuni care sa marcheze secolul de cand Bojdeuca s-a deschis catre public,…

- Modernizarea si crearea a aproximativ 4.400 de locuri de parcare pe spatiile virane existente in cartierele municipiului Suceava au fost din nou blocate de alesii social-democrati, in sedinta de Consiliu Local de joi dupa-amiaza.Proiectul initiat de primarul Ion Lungu si viceprimarul Lucian ...

- Proiectul, aflat la cea de-a III-a editie, are ca parteneri Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi Iasi, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida Iasi, Palatul Copiilor Iasi, Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi, Liceul Tehnologic…