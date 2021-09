Stiri pe aceeasi tema

- SUA au recurs la un atac cu drona in Afganistan pentru a ucide un lider terorist Armata americana a desfașurat sambata un atac cu drona in estul Afganistanului impotriva unui membru al ISIS-K, organizația terorista suspectata ca ar fi in spatele atentatului de joi de la aeroportul din Kabul, relateaza…

- Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a anunțat ca site-ul instituției a fost ținta unui atac cibernetic, fiind distruse toate bazele de date publice.Potrivit CCRM, este pentru prima oara când instituția se confrunta cu o asemenea situație, scrie tv8.md. "Distrugerea paginii…

- Fortele de securitate afgane au respins duminica un atac al talibanilor asupra unui centru provincial al unei provincii din nordul tarii, aflata la granita cu Tadjikistanul, cu ajutorul atacurilor aeriene, au anuntat autoritatile din Afganistan, transmite Reuters. Atacul talibanilor a fost…

- Oficiali americani si rusi de rang inalt se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre atacurile ransomware impotriva companiilor americane, cum a fost cel centrat pe compania IT Kaseya din Florida, a anuntat marti Casa Alba, transmite Reuters. "Ne asteptam sa avem o intalnire…

- Experții in securitate cibernetica atrag atenția ca atacul asupra firmei Kaseya din Statele Unite afecteaza cateva mii de companii din cel puțin 17 state. Compania Kaseya ofera servicii de tehnologie informatica (IT) pentru aproximativ 40.000 de companii din intreaga lume. Gruparea de hackeri au lovit…

- Forțele israeliene de aparare (IDF) au declarat ca au efectuat joi atacuri aeriene care au vizat un „site de fabricare a armelor teroriste Hamas” din Gaza, menționand ca atacul a fost efectuat ca raspuns la o lansare anterioara de baloane explozive pe teritoriul israelian. "Pozițiile atacate…

- Nimeni nu poate garanta ca atacul de luna trecuta asupra liceului Sayed al-Shuhada din vestul Kabulului, nu va fi repetat. Cel puțin 85 de studenți, majoritatea fiind fete cu varsta cuprinsa intre 15 și 16 ani, au murit din cauza acestor atrocitați. In timpul in care soldații trupelor NATO se pregatesc…

- Atacul sangeros a avut loc duminica, in casa fostei sotii a criminalului, din comuna Gradistea, judetul Ilfov. Criminalul, in varsta de 56 de ani, inarmat cu un cutit, si care avea un ordin de protectie emis pe numele sau din partea fostei sotii, a intrat cu forta in casa femeii si a injunghiat-o. Dupa…