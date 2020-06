Transformarea digitala, reconversia profesionala și sustinerea noilor startup-uri, propunerile facute de IMM-uri Guvernului, pentru sprijinirea mediului de afaceri Romania are nevoie de masuri imediate puse in aplicare pentru intreprinderile mici si mijlocii, masuri care sa ajute mediul antreprenorial sa iasa din criza si sa-si revina cel putin la nivelul economic de dinainte de criza, a declarat, joi, presedintele Consiliului National pentru IMM-uri, Florin Jianu. "Noi de la Consiliul Naţional al IMM-urilor am cântărit foarte bine în această perioadă. Am avut două…