Stiri pe aceeasi tema

- I.A cu Stil nu vine cu transformari numai pentru concurenți, ci și pentru telespectatori, asta pentru ca in ediția de astazi, concurenta este Maira, o fetița in varsta de 7 ani. Cum a reacționat mama copilei atunci cand a vazut schimbarile pe care le-e facut Iulia Albu.

- Iulia Albu chiar are cu ce se mandri. Vorba aia cu "așa mama, așa fiica",nu este o simpla zicala, ci se aplica perfect in ceea ce o privește pe vedeta și pe fata ei. Cum arata Mikaela Albu la 13 ani. Fetița a moștenit trasaturile superbe ale mamei sale.

- Mihai Albu a implinit varsta de 60 de ani pe 9 august. Celebrul designer de pantofi a spus care a fost surpriza pe care a primit-o din partea fiicei sale, Mikaela. Din casnicia cu Iulia Albu, Mihai Albu are o fetița pe nume Mikaela. Adolescenta locuiește cu mama ei, dar are o relație foarte buna și…

- Dupa doua luni petrecute la America Express, Irina Fodor s-a intors in sfarșit acasa, la fetița și soțul ei, Razvan Fodor. Cea mica a așteptat-o acasa așa cum se cuvine, astfel ca a scris pe cateva voi „Bine ai venit, mami!”, iar aceste foi le-a lipit pe perete, la ea in camera. Azi noapte a fost prima…

- Cristina Almașan se declara o femei implinita și fericita. Traverseaza cea mai frumoasa perioada a vieții ei, iar marele moment mult așteptat este pe cale sa apara. Vloggerița este insarcinata in al treilea trimestru și urmeaza sa aduca pe lume o fetița. Recent, ea a impartașit cu fanii de pe rețelele…

- Mai multe inregistrari video cu o fetița de 4 ani ucisa de rachetele rusești in timpul atacului barbar asupra orașului Vinița din Ucraina au aparut pe platformele de socializare. Mama ei, Iryna, și-a pierdut un picior in urma atacului care a fost descris de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- O malformație genetica a facut ca Daria sa se nasca fara ambii globi oculari. Fetița nu va putea sa iși vada niciodata mama. Sindromul SOX2 de care sufera micuța este extrem de rar, iar cazul sau este unic in Romania. Cumplita malformație genetica – intalnita la doar una din 250.000 de persoane – nu…

- Esențelele tari se țin in sticluțe mici! In ediția din aceasta seara de la I.A Cu Stil a fost prezentata poveste Madalinei. Concurenta in varsta de 37 de ani a marturisit in cadrul emisiunii ca este adepta ținutelor sport, motiv pentru care Iulia Albu a decis sa-i schimba radical stilul. Iata de ce…