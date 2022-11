Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Hulpe este insarcinata pentru prima data și va avea o fetița. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvaluit ce nume a ales pentru fiica ei. Și-a dorit mult sa devina mama, astfel ca visul ei s-a indeplinit. Roxana Hulpe este insarcinata in 7 luni și va avea o fetița. Prezentatoarea de la PRO TV s-a…

- In ediția de astazi, in emisiunea I.A cu Stil, Maya, o fetița in varsta de numai 11 ani, careia ii place sa bata la tobe, a avut parte de o transformare uluitoare din partea Iuliei Albu. Cum a reacționat mama concurentei cand a vazut-o atat de schimbata.

- In emisiunea I.A cu Stil, in ediția de astazi, Ariana, o fetița in varsta de numai 8 ani, care este pasionata de mașinile tunate, a avut parte de multe surprize din partea Iuliei Albu. Prezentatoarea tv i-a facut o schimbare spectaculoasa de look iar la final, a luat-o prin surprindere cu provocarea…

- In ediția de astazi, in emisiunea I.A cu Stil, Daria, o fetița in varsta de numai 12 ani, care se viseaza actrița a avut parte de multe surprize din partea Iuliei Albu. Prezentatoarea tv a fost chef pentru o zi pentru cea mica, i-a gatit o omleta, iar mai apoi, copila a trecut printr-o transformare…

- I.A cu Stil nu vine cu transformari numai pentru concurenți, ci și pentru telespectatori, asta pentru ca in ediția de astazi, concurenta este Maira, o fetița in varsta de 7 ani. Cum a reacționat mama copilei atunci cand a vazut schimbarile pe care le-e facut Iulia Albu.

- Elena Basescu e mama a trei copii. Din mariajul cu Bogdan Ionescu ii are pe Sofia și pe Traian Jr., iar din relația cu Catalin Tomata pe Anastasia. Fata cea mare a fost acum in centrul atenției. Sofia implinește astazi, 1 septembrie, noua ani. Elena Basescu i-a facut și o urare, prin intermediul unei…

- Nicole Cherry ne-a dezvaluit in revista VIVA! de august cum de descurca in rolul de mama. Frumoasa artista și-a dorit dintotdeauna sa fie mama tanara, iar visul i s-a indeplinit la finele anului trecut, atunci cand a adus-o pe lume pe fiica ei, Anastasia. Iata ce ne-a povestit indragita cantareața despre…