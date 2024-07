Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o acțiune remarcabila de responsabilitate sociala și implicare comunitara, angajații companiei Totul Verde au plantat zilele trecute 80 de tei in Orașelul Copiilor din Sectorul 4. Acțiunea, desfașurata sub un cer senin de vara, a adus laolalta zeci de angajați care au contribuit la transformarea…

- Epopeea votului de la Sectorul 2 iși consuma un nou episod, de data aceasta mai interesant decat cele de zilele trecute. USR a cerut și a obținut renumararea voturilor in 2 secții, dar au avut parte de o surpriza foarte mare.

- Marisa Paloma a luat o alegere indrazneața și și-a schimbat radical look-ul! Daca fanii au cunoscut-o bruneta, iar acum a venit cu o surpriza de proporții! a petrecut cateva ore in salonul de infrumusețare, iar rezultatul este fabulos!

- Lucrarile de amenajare ale mediului din sectorul 4 incep sa-și arate roadele. Gardul verde montat de catre cei de la Totul Verde. S.A., in zona Eroii Revoluției, de pe partea cu Cimitirul Bellu, de-a lungul șoselei Olteniței, s-a transformat, deja, intr-o excepționala gradina pe verticala. Practic,…

- Gigi Becali și-a facut apariția la stadion dupa trei ani in care nu a mai fost prezent la un meci de fotbal al FCSB. Gigi Becali a marturisit ca nu ar fi venit la stadion nici macar in ultimul meci, cel in care FCSB a sarbatorit caștigarea trofeului de campioana alaturi de 55 000 de […] The post Transformare…

- Incepand de vineri, 10 mai, și pana duminica, 12 mai, in intervalul 10:00-16:00, toate persoanele care doresc sa vada noua construcție și modul in care aceasta este amenajata la interior sunt așteptate sa participe la un tur ghidat al primului spital cu profil de Medicina dentara construit in țara,…

- Unul dintre cei trei „șmecheri” arestați, miercuri, pentru un atac cu arme albe comis in Sectorul 3, purta brațara de monitorizare, fiindca a terorizat o eleva, dupa ce a fost iertat de procurori.

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, in unanimitate, declansarea procedurilor de expropriere pentru extinderea Parcului Tudor Arghezi, amenajarea Parcului Moroeni si a unor gradini publice urbane in Sectorul 2, precum si pentru faza a III-a a Parcului Liniei.