Transformă casa de la țară într-o locuință confortabilă Ai moștenit de la bunici o casa la munte, situata la numai cațiva kilometri de oraș și, totuși, departe de tumultul citadin și intenționezi sa o transformi intr-o locuința confortabila, in care sa iți poți petrece sfarșituri de saptamana și vacanțe, dar, trebuie amenajata. Simte-te chiar recunoscator pentru ca vei avea oaza ta de liniște la țara și, in loc sa gasești neajunsuri, incearca sa pui pe o hartie soluțiile. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

