Țarile din America Centrala așteapta cu nerabdare sa vada daca adoptarea Bitcoin de El Salvador ca mijloc legal de plata paralel va reduce costul transferurilor de bani. Intr-adevar, remintențele –in mare parte de la migranți catre familiilor lor – sunt o sursa importanta de venit pentru milioane de oameni. Aliații Congresului președintelui salvadorian Nayib Bukele […]