Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca echipa sa nu mai are valoare, dupa esecul cu FC Saburtalo din Georgia, scor 1-0, in Conference League. "Eu ies din fotbal, dureaza doi-trei ani pana lichidez. Noi nu avem valoare. Nici nu stiu cum au jucat. Daca Coman, pe care am dat trei milioane…

- Golgheterul ultimelor doua editii ale campionatului Romaniei, Florin Tanase iși face bagajele. Declarațiile date la finalul egalului cu Universitatea Cluj i-au fost fatale in disputa continua și de la distanța cu Gigi Becali, care s-a activat imediat pentru a urgenta plecarea.Incolțit și criticat public…

- Fostul selecționer Victor Pițurca (66 de ani) a analizat transferul lui Florin Tanase (27) de la FCSB la Shanghai Port. Tanase e aproape de plecarea de la FCSB. Chinezii de la Shanghai Port sunt pregatiți sa dea 3 milioane in schimbul capitanului roș-albaștrilor, iar Victor Pițurca crede ca era momentul…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat transferul lui Florin Tanase in China, la Shanghai Port. Criticat dur atat de Becali, cat și de MM Stoica pentru discursul de la finalul meciului dintre FCSB și U Cluj, scor 1-1, Tanase este aproape de plecarea de…

- Internationalul roman in varsta de 27 de ani are sanse mari sa ajunga in China, la Shanghai Port, locul 6 din 18 in prima liga. Mutarea vine dupa ce „Tase“ a ratat alte oportunitati de a merge in Asia. In ianuarie, el a fost dorit in Emirate.

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, spune ca Florin Tanase (28) este „ca și plecat”. GSP.ro a anunțat in exclusivitate ca internaționalul roman este curtat de echipa chineza Shanghai Port. Gigi Becali confirma informația dezvaluita in exclusivitate de Gazeta Sporturilor. Florin Tanase, capitanul…

- Prezent la GSP LIVE, Liviu Ganea a vorbit despre situația atacantul Florin Tanase (27 de ani), criticat public de Gigi Becali și Mihai Stoica din cauza declarațiilor date dupa FCSB - U Cluj (1-1). Capitanul roș-albaștrilor, care ar putea pleca in China, a criticat subțirimea lotului , iar Gigi Becali…

- Florin Tanase (27 de ani), capitanul lui FCSB și autor al unicului gol inscris de roș-albaștri cu U Cluj, final 1-1, s-a plans de jocul echipei și de subțirimea lotului. Cel mai activ jucator de atac al FCSB-ului a fost Florin Tanase, care a introdus mingea in poarta de doua ori: mai intai din poziție…