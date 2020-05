Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi este ca si transferat la Rangers, scriu jurnalistii italieni de la Gazzetta dello Sport, care anunta ca gruparea din Roma, Lazio, a pierdut lupta pentru a obtine semnatura mijlocasului roman, potrivit Mediafax.Scotienii au activat optiunea de cumparare a lui Ianis, de la Genk, si…

- Ianis Hagi (21 de ani) are șanse tot mai mari ca in sezonul viitor sa revina in Italia, fiind dorit cu insistența de Lazio, echipa care se lupta sa caștige Serie A. Imprumutat de Genk la Rangers, unde a impresionat inca din primele meciuri, Ianis Hagi ar putea ajunge din sezonul viitor in Serie A, fiind…

- Jurnalistii italieni de la Gazzetta dello Sport au anuntat, vineri dimineata, o oferta in valoare de 10 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Hagi.Conform editiei tiparite a cotidianului Gazzetta dello Sport, Lazio Roma este gata sa ofere 10 milioane de euro in schimbul lui Ianis Hagi. Belgienii…

- Lazio ar supralicita la dublul clauzei de achiziție deținuta de Rangers, scrie Daily Record. „Ianis Hagi are un talent remarcabil și e una din soluțiile de atac preferate”, confirma italienii. Ianis Hagi ramane o ținta pentru revelația sezonului din Serie A. Pentru ca Rangers nu ar activa clauza de…

- Gazzetta dello Sport l-a prezentat la Personajul zilei pe Ștefan Radu, aparatorul roman de 33 de ani, cu 18 pase decisive in 13 sezoane si al treilea in topul celor mai fideli jucatori din Serie A. Martin Tudor a murit dupa un infarct! Fostul portar al Stelei avea 43 de ani Suspendarea Seriei A, din…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) este dorit de Lazio, locul 2 din Serie A, care este dispusa sa achite clauza de reziliere a jucatorului imprumutat pentru 6 luni la Rangers de Genk. Dupa ce Corriere dello Sport a scris despre interesul celor de la Lazio Roma pentru mijlocașul roman, acum a fost…

- Urmatoare destinație a lui Ianis Hagi (21 de ani), dupa expirarea imprumutului la Rangers, ar putea fi Lazio. Suma pentru care belgienii de la Genk sunt dispuși sa il cedeze pe Hagi este cuprinsa intre 5-6 milioane de euro. Ianis Hagi a impresionat in noul sezon, dupa ce a fost imprumutat in Scoția,…

- Ally McCoist, fost mare atacant al lui Rangers, acum analist la BT Sport, crede ca „Hagi vede tot ce se intampla in jurul lui pe teren”. Rangers, in "optimile" Europa League, o premiera dupa noua ani, datorita lui Ianis Hagi. Trei goluri din patru influențate decisiv cu Braga, doua reușite la 3-2 in…