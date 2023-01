Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a dezvaluit motivul pentru care a acceptat sa se transfere la Al-Nassr. Starul lusitan a dat curs propunerii sauditilor deoarece vrea sa puna umarul la dezvoltarea fotbalului din Golf, care sustine ca are un potential enorm. Cristiano Ronaldo este noul jucator de la Al-Nassr. Atacantul…

- Cristiano Ronaldo nu poate juca pentru Al-Nassr in urmatorul meci! Starul portughez este suspendat pentru doua etape, din perioada in care era jucatorul celor de la Manchester United. Cristiano Ronaldo a primit o suspendare de doua etape și o amenda de 50.000 de lire sterline, dupa ce, pe data de 9…

- Cristiano Ronaldo a facut o gafa de proportii la conferinta de prezentare la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani a semnat un contract valabil pana in 2025 cu gruparea din Arabia Saudita si va incasa 200 de milioane de euro pe an la noua sa echipa. Ronaldo este nerabdator sa revina pe teren […]…

- Gary Neville a vorbit despre transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr, unul care ii aduce lui CR7 un salariu anual de 200 de milioane de euro, cel mai mare din istorie. ”Evident ca-l vom vedea pe Cristiano mai rar acum. Alegerea lui Cristiano ne spune doua lucruri. Primul este ca Arabia Saudita…

- Prima reactie a lui Cristiano Ronaldo, dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr. Starul portughez a semnat un contract valabil pana in anul 2025. Cristiano Ronaldo s-a aratat incantat de alegerea facuta si a promis ca va face totul pentru a obtine rezultate cat mai bune la noua echipa. Prima…

- OFICIAL! Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr. Starul portughez a semnat pana in 2025. Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial de cei de la Al-Nassr. Ronaldo a semnat un contract valabil pana in 2025. Asa cum era de asteptat, Ronaldo va purta si la arabi numarul 7. OFICIAL! Cristiano Ronaldo a…

- Presedintele de la Al-Nassr a oferit declaratii despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Oficialul sauditilor neaga informatiile aparute in presa din intreaga lume, si lasa de inteles ca mutarea lui CR7 este departe de a se oficializa. Cristiano Ronaldo este liber de contract, dupa ce s-a despartit…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…