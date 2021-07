Transferul lui Alibec, afacere excelentă pentru CFR CFR l-a prezentat oficial pe internaționalul roman, cel mai tare nume adus in Liga 1 in aceasta perioada de transferari. Clujul oferise un milion de euro ca sa-l cumpere asta-iarna, acum l-a obținut gratuit. Intr-o perioada in care specialiști și suporteri critica jocul CFR-ului, Șumudica primește o “arma” noua cu care sa-și intareasca atacul: Denis Alibec. Internaționalul roman a fost imprumutat de la Kayserispor pentru sezonul acesta. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

