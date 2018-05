Stiri pe aceeasi tema

- Paraguay isi va transfera ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, urmand exemplul Statelor Unite si Republicii Guatemala, a facut cunoscut miercuri ministerul de externe de la Asuncion, transmite AFP, conform agerpres.ro. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat in decembrie…

- Paraguay isi va transfera ambasada sa in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, urmand exemplul Statelor Unite si Republicii Guatemala, a facut cunoscut miercuri ministerul de externe de la Asuncion, transmite AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat in decembrie decizia sa de a recunoaste Ierusalimul…

- Disputa mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este una complexa, iar pozitiile dintre cele mai diverse, chiar si in tabara care il sustine pe presedintele Iohannis, Vicepresedintele PNL Ben-Oni Ardelean, vicepresedinte al Comisiei de politica externa din Camera Deputatilor, afirma…

- Mutarea Ambasadei Romaniei din Israel, la Ierusalim Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectiva a Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim - a anuntat joi seara presedintele PSD, Liviu Dragnea. Prezent…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- 'La instructiunile mele, la doua zile dupa transferul de catre Statele Unite al ambasadei lor, Guatemala isi va transfera in mod permanent ambasada la Ierusalim', a declarat Morales duminica la Washington, in fata conferintei anuale a American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), un influent…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…