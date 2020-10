Stiri pe aceeasi tema

- In timpul lockdownului, epidemia Covid-19 a provocat tulburari psihice la 65% dintre italieni, la 63% dintre britanici, la 69% dintre spanioli și la 50% dintre germani, cu o medie europeana de 58%. Acest lucru este dovedit de o cercetare efectuata de Institutul de Cercetari Elma in Franța, Germania,…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat. Conform acestor date, in primele sase luni ale acestui…

- Potrivit specialistilor in sanatate, mastile devin „vulnerabile" in anotimpul ploios. "Ar fi utile unele sfaturi clare. Maștile trebuie inlocuite in mod regulat și mai ales pe timp de ploaie", spune Tim Spector, profesor de epidemiologie genetica la Kings College London, pentru The Times. …

- In perioada martie-mai, aproximativ 95% dintre calatoriile cu avionul au fost anulate, iar 82% dintre turiștii din intreaga lume și-au schimbat planurile de calatorie. La nivelul ultimelor șase luni, jumatate dintre zborurile interne au fost anulate. Specialiștii Vola.ro, cea mai mare agenție de turism…

- Companiile din Romania ar putea fi nevoite sa-și dezvolte in mod accelerat strategiile și capacitatea de aparare impotriva fraudelor, pe fondul schimbarilor generate de criza economica și sanitara provocata de virusul SARS-COV2, susțin experții romani in investigații private pentru mediul corporate.…

- Ungaria a anunțat reinchiderea frontierelor de la 1 septembrie Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Ungaria a anunțat reînchiderea frontierelor de la 1 septembrie, în încercarea de a opri creșterea numarului de contaminari cu noul coronavirus. Polonia va interzice, la rândul…

- Suedia a anunțat astazi ca a ridicat atenționarea de calatorie pentru Romania, Bulgaria și Olanda, transmite Reuters . Suedia ridicase anterior atenționarile de calatorii non-esențiale impuse din cauza pandemiei de COVID-19 pentru Andorra, Austria, Belgia, Cehia, Croația, Danemarca, Elveția, Franța,…

- Festivalul international de comedie Film 4 Fun, ajuns la editia a XII-a, se va desfasura online, pe site-ul Film4Fun.ro, incepand de joi pana duminica, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectatorii din intreaga lume pot viziona 48 de comedii comice scurte din 20 de tari - Argentina, Australia,…