Transfer pe ultima turnantă. Un american sub panou In contextul pandemic actual, oficialii echipei SCM OHMA au decis sa completeze lotul cu fundașul american, Gary Talton. Jucatorul in varsta de 31 de ani este la a doua experiența in Romania, dupa ce a evoluat la BCM U Pitești, in sezonul 2020/2021. Talton nu are drept de joc pentru partida de baschet masculin de ... The post Transfer pe ultima turnanta. Un american sub panou appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

