Razvan Tincu (31 de ani) a semnat pe un an cu opțiune de prelungire pe inca unul cu ciprioții de la Doxa, echipa care a terminat sezonul trecut pe locul 3 in campionat. Impresarul Florin Vulturar, cel care s-a ocupat de mutarea jucatorului de la FC Botoșani in Cipru, a comentat transferul fundașului. "A fost dorit foarte mult de președintele și antrenorul echipei. Sunt sigur ca se va impune in campionatul din Cipru. ...