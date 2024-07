Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului Galați, a anunțat ca echipa e mai puternica decat in sezonul trecut, dupa transferurile din aceasta vara. Oțelul i-a adus pana acum pe Vasilije Djuric (mijlocaș ofensiv), Maksym Kovalyov (portar), David Maftei (fundaș dreapta), Cristian Chira (mijlocaș central),…

- Valero Gallo (19 ani), fundaș dreapta nascut in Italia, a semnat un contract pe doi ani cu prim-divizionara Oțelul Galați. Gallo masoara 1.80 metri și are dubla cetațenie, romano-italiana. El a ajuns la Oțelul dupa ce a activat in sezonul precedent la Gloria 2018 Bistrița, echipa cu care a disputat…

- Oțelul Galați a oficializat transferul lui Nikola Stevanovic (25 de ani), fundaș central care vine de la Napredak, din prima liga sarba. Este al 7-lea jucator care ajunge la Galați in aceasta vara, dupa Neluț Roșu, Iustin Popescu, Cristian Chira, Vasilije Djuric, Maksym Kovalov, Albert Hofman. Stevanovic…

- Oțelul a oficializat transferul unui portar ucrainean, Maksym Kovalyov (23 ani), a șaptea mutare a verii pentru formația lui Dorinel Munteanu. Pana in acest moment, echipa de la malul Dunarii i-a mai inregimentat pe Neluț Roșu, Iustin Popescu, Cristian Chira, Vasile Djuric, Stipe Juric și Marian Draghiceanu.…

- Oțelul Galați a anunțat transferul mijlocașului ofensiv Vasilije Djuric (25 de ani), venit liber de contract de la Radnicki 1923, locul 5 in sezonul recent incheiat din Serbia. Oțelul continua campania de achiziții. Dupa ce i-a adus pe Tiberiu Capușa, Mateus Castro, Catalin Cabuz, Vahid Selimovic și…

- Un tanar fotbalist din Dej face pasul de la Unirea in SuperLiga Romaniei, urmand sa evolueze la Oțelul Galați. Deși a retrogradat sportiv in Liga 3, Unirea Dej a reușit sa transfere un jucator in primul eșalon fotbalistic, la Oțelul Galați. Este vorba despre mijlocașul Cristian Chira, tanar nascut in…

- Astazi, Oțelul Galați a oficializat trei transferuri, primele din aceasta campanie de mercato: Neluț Roșu (mijlocaș central), Iustin Popescu (portar) și Cristian Chira (mijlocaș central). Formația lui Dorinel Munteanu a fost una dintre surprizele placute ale stagiunii recent incheiate de Superliga.…

- Oțelul Galați - U Cluj 0-2. Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani) a oferit prima reacție dupa succesul echipei sale. „Studenții” trebuie sa treaca de Universitatea Craiova pentru a ajunge in preliminariile Conference League. Sabau a explicat faptul ca a purtat o discuție mai dura cu jucatorii la pauza meciului,…