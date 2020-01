Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (22 de ani), ajuns rezerva la Genoa, dupa venirea lui Mattia Perin, va merge in Ligue 1, la Nice. Presa din Franța anunța ca Inter Milano, echipa care-l deține pe Radu, a ajuns la un acord cu Nice pentru imprumutul lui Ionuț Radu. Astfel, portarul va juca pentru urmatoarele 18 luni in Ligue…

- Ionuț Radu va fi imprumutat de Inter Milano, in Ligue 1, la Nice, anunța presa din Franța. Portarul roman ar urma sa evolueze in „Hexagon” pentru un an și jumatate, dupa care se va intoarce la gruparea italiana.Cele doua echipe s-ar fi ințeles și asupra termenilor financiari cu privire la…

- Odata cu seara de miercuri s-au aflat echipele calificate in urmatoarea faza a competitiei de Champions League, mai precis optimile de finala. Anglia, Franta, Germania, Italia si Spania sunt cele cinci tari, care au reprezentante in runda viitoare.

- Pelicula ''Jeanne'', in regia lui Bruno Dumont, o drama istorica realizata sub forma unui musical neconventional, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes de anul acesta unde a primit o Mentiune speciala in cadrul Un Certain Regard, a fost recompensata cu premiul Louis Delluc, considerat…

- Cincisprezece spioni ruși au folosit Alpii francezi ca baza pentru operațiuni în întreaga Europa, scrie cotidianul francez Le Monde în ediția de joi, evocând o urmarire orchestrata de serviciile de contraspionaj franceze, elvețiene și britanice, relateaza AFP. Potrivit…

- Manpres, companie care se ocupa cu vanzarea si distribuția de presa in regim de abonament, și-a lansat catalogul tiparit pentru anul 2020. Conține oferte și prețuri pentru abonamentele de anul viitor, la ziare și reviste romanești și internaționale. Catalogul se tipareste de doua ori pe an, in luna…

- Franța și Italia se confrunta cu inundații devastatoare in ultima perioada. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața in sud-estul Franței, iar localinicii povestesc cu lacrimi in ochi ca iși pierd...

- In urma disputarii ultimelor jocuri din preliminariile pentru Campionatul European din 2020, marți, au fost stabilite urnele valorice ale tragerii la sorți care va avea loc sambata, 30 noiembrie, la București, potrivit Mediafax.24 de echipe vor lua parte la EURO 2020. Pe langa cele 20 provenite…