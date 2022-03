Real Madrid este pregatita sa ii ofere o avere lui Kylian Mbappe (23 de ani), sub forma unui bonus la semnatura. In vara, dupa ce ii va expira contractul cu PSG, francezul este așteptat in capitala Spaniei. Kylian Mbappe va ramane liber de contract la finalul acestui sezon. Clubul de care aparține, PSG, i-a facut nenumarate oferte de prelungire a ințelegerii, dar atacantul francez le-a respins pe toate. ...