- Brazilianul de 21 de ani, Malcom, a lasat Ligue 1 pentru Serie A si a semnat cu AS Roma. Atacantul este asteptat luni seara, 23 iulie, sa ajunga in capitala Italiei. Alaturi de un alt nou-venit la echipa antrenata de Eusebio Di Francesco, Olsen, Malcom va face vizita medicala si vor...

- Vlad Dragomir (19 ani) ar putea parasi Anglia cu destinația Italia, unde e dorit de Atalanta, dar și de alte cluburi din Serie A. Liber de contract dupa desparțirea de Arsenal, mijlocașul a fost curtat in aceasta vara și de AS Monaco, insa cel mai aproape de transfer e de Italia. Gazzetta dello Sport…

- George Puscas, tanarul atacant roman legitimat la Inter Milano, este in atentia echipelor Palermo, Crotone si Hellas Verona, toate din Serie B, dar in ultimele zile s-a scris si despre un interes al Universitatii Craiova pentru internationalul roman.

- George Puscas, tanarul atacant roman legitimat la Inter Milano, este in atentia echipelor Palermo, Crotone si Hellas Verona, toate din Serie B, dar in ultimele zile s-a scris și despre un interes al Universitații Craiova pentru internaționalul roman, relateaza mediafax."Sunt convins ca Pușcaș…

- Ianis Hagi, tanarul fotbalist al echipei FC Viitorul, este in vizorul clubului AS Roma, scrie La Gazzetta dello Sport. Ianis Hagi, care pe 22 octombrie va implini 20 de ani, este apreciat de directorul sportiv al clubului din capitala Italiei, spaniolul Monchi, care este cunoscut pentru depistarea tinerelor…

- Formatia Crotone, cu Adrian Stoian in teren din minutul 46, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Napoli, in ultima etapa a campionatului Italiei. In urma acestui rezultat, echipa antrenata de Walter Zenga a retrogradat in Serie B, informeaza news.ro.Crotone a…

- Roberto Mancini va caștiga 2.000.000 de euro la naționala de fotbal a Italiei. ACTUALIZARE 15 mai. Roberto Mancini, fostul antrenor al echipelor Inter Milano si Manchester City, a fost numit oficial in postul de selectioner al Italiei, a anuntat Federatia de fotbal din aceasta tara (FIGC), citata de…

- Craiova s-a transformat cu Devis Mangia pe banca. Italianul necunoscut pentru Romania a venit cu un sistem tactic care parea ca nu mai este “la moda” in Liga I si a facut din U Craiova o echipa care a incantat prin fotbalul prestat si a devenit o formatie capabila sa lupte pentru trofee. Baluta,…