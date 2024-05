Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 3-3 cu U Cluj, Mihai Stoica, managerul general de la Dinamo, considera ca formația alb-roșie e cu un pas in Liga 2, la doar un an de la promovare. In acest moment, Dinamo are 22 de puncte și e pe locul 8 in play-out, care duce la baraj. Dar poate fi depașita de FCU Craiova (22 de puncte), care…

- U Cluj și FC Hermannstadt se infrunta astazi, de la ora 21:00, in sferturile de finala din Cupa Romaniei Betano. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie sa știi despre sferturile de finala din Cupa RomanieiCaștigatoarea acestui sfert de finala…

- Chindia Targoviște a spus adio ivorianului Ricky Gneba, care ajunsese sub forma de imprumut de la CFR Cluj, in vara anului trecut, pe cand, echipa era antrenata de Vasile Miriuța. Formația dambovițeana i-a reziliat contractul mijlocașului central care are doar o singura apariție in tricoul roș-albastru…

- Zi incendiara in Superliga! Cinci meciuri vor incepe de la ora 20:00, toate liveTEXT pe GSP.RO. Cine va merge in play-off-ul Ligii 1 alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova? Mai sunt doar doua locuri puse in joc pentru care vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA Arad și Sepsi.…