- Dupa o aventura, in mare parte, ratata, la Lyon, unde n-a adunat decat 6 prezente intre buturi, goalkeeper-ul de 34 de ani se intoarce in Italia, la o fosta castigatoare a Ligii Campionilor.

- Portarul nationalei Romaniei, Ciprian Tatarusanu, s-a aratat iritat de criticile primite de jucatorii primei reprezentative si a spus ca nu il intereseaza parerile oamenilor de fotbal si cele ale suporterilor, transmite news.ro."Nu ma intereseaza ce parere au oamenii si suporterii din Romania,…

- ​Presedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, reclama drept despagubiri suma de 117,7 milioane de euro ligii profesioniste din Franta (LFP), pentru ca a oprit definitiv editia 2019/2020 a campionatului Ligue 1, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, care citeaza Le Parisien.Aceasta…

- Fotbalistul echipei Olympique Lyon, Houssem Aouar, a fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel ca nu va evolua in aceasta seara, in meciul cu Dijon, din Ligue 1, informeaza L’Equipe, anunța news.ro.Jucatorii echipei din Lyon, intre care se numara si Ciprian Tatarusanu, au fost testati pentru…

- Pepe Reina (37 de ani) s-a ințeles cu Lazio și va parasi AC Milan, urmand sa semneze cu echipa la care evolueaza Ștefan Radu (33). Portarul spaniol a ajuns la un acord cu Lazio asupra unui contract valabil pe 2 ani, informeaza jurnalistul Sky Italia Fabrizio Romano, fiind tentat de posibilitatea de…

- Ianis Hagi a inscris un gol in partida castigata de Glasgow Rangers, cu scorul de 2-0, in fata echipei lui Ciprian Tatarusanu, Olympique Lyon, in cadrul turneului amical gazduit de gruparea franceza.Hagi a marcat in minutul 25. Primul gol a fost inscris de Marcelo (Lyon), in minutul…

- Ianis Hagi a fost eroul lui Glasgow Rangers in amicalul pe care scoțienii l-au disputat in Franta, cu Olympique Lyon. Decarul echipei naționale a Romaniei a marcat singurele goluri ale partidei, in minutele 20 și 25. In poarta francezilor a fost titularizat Ciprian Tatarusanu. Duelul celor doi tricolori…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți din cele doua competiții europene de fotbal intercluburi. In Liga Campionilor cele confruntari vor fi: Caștigatoarea dintre Real Madrid (Spania) și Manchester City (Anglia) cu invingatoarea dintre Olympique Lyon (Franta) și Juventus Torino…