Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul brazilian Matheus Cunha a fost imprumutat de Atletico Madrid la Wolverhampton Wanderers, ultima clasata in campionatul de fotbal al Angliei, a anuntat duminica gruparea spaniola, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Matheus Cunha este imprumutat pna la finalul actualului sezon, cu o clauza obligatorie…

- Arenteiro - Atletico Madrid, meci contand pentru turul al doilea din Cupa Spaniei, este programat, joi, 22 decembrie, de la ora 22:00, pe Estadio de Espinedo, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Neamțul Thomas Tuchel (49 de ani) urmeaza cursuri intensive de limba spaniola. Presa iberica speculeaza o posibila numire la Atletico Madrid, in locul lui Diego Simeone (52 de ani). Thomas Tuchel este cel mai bine cotat antrenor liber de contract in acest moment. Neamțul s-a desparțit de Chelsea in…

- Manchester United, care se confrunta cu o criza financiara, se gandește sa il imprumute pe Joao Felix, starul lui Atletico Madrid, dupa ce a refuzat prețul de 100 de milioane de lire sterline cerut de spanioli pentru starul portughez, noteaza Metro. Erik ten Hag este in cautarea unui nou atacant central…

- Liverpool ar fi ințeles cu Enzo Fernandez (21 de ani), mijlocașul defensiv argentinian legitimat la Benfica. Jucatorul care in prezent este la Mondialul din Qatar ar urma sa ajunga pe Anfield in vara lui 2023, potrivit portughezilor de la Report, care au anunțat in premiera și tranferul lui Darwin Nunez…

- Diego Costa (34 de ani) a fost eliminat in al 7-lea minut de prelungire din Brighton - Wolverthampton, scor 1-1, din cauza unei lovituri de cap aplicata in figura lui Ben Mee (33 de ani). Diego Costa, „baiatul rau” al fotbalului spaniol, nu a stat mult timp departe de probleme. Revenit in Premier League…

- Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a fost demoralizat dupa ce echipa sa a fost eliminata dramatic din Champions League. Atletico a facut 2-2 cu Bayer Leverkusen și a fost eliminata matematic din Liga. Porto, echipa de pe locul doi, are 4 puncte peste spanioli, cu o etapa inainte de final.…

- Andrea Compagno a devenit imediat un jucator esențial la FCSB # Italianul a produs 5 puncte pentru roș-albaștri in mai puțin de doua luni # Atacantul care a inceput sezonul la FCU Craiova este golgheterul campionatului, cu un total de 10 goluri in 13 etape, adica o medie de aproape un gol pe meci in…