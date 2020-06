Transfagarasanul va face parte in acest an din traseul de concurs al Raliului Argesului, care se va desfasura in perioada 26-27 iunie si va conta ca prima etapa a Campionatului National de Raliuri.



Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Consiliul Judetean (CJ) Arges, competitia programeaza peste 100 de kilometri cronometrati, impartiti pe durata a doua zile de concurs, comandamentul si parcul de service urmand sa fie amplasate in centrul municipiului Pitesti.



"In prezent, organizatorii Raliului Argesului CATENA - Powered by Peugeot depun toate eforturile…