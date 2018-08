Stiri pe aceeasi tema

- Soferii nu vor putea circula luni, timp de patru ore, pe Transfagarasan, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde o echipa pirotehnica va detona o stanca care pune in pericol traficul rutier, a anuntat vineri, purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes. Potrivit…

- Traficul rutier va fi inchis luni, intre orele 10.00-14.00, pe DN 7C -Transfagarasan-intre Balea Cascada si Cartisoara, a anuntat Compania Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere...

- Autostrada A6, care face legatura intre șoseaua de centura a municipiului Lugoj și autostrada A1, a fost inchisa, luni dimineața, pe sensul de mers Lugoj – nod rutier Balinț (A1), pentru executarea unor lucrari de reparații și intreținere in perioada de garanție. Șoferii care circula pe ruta…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier pe DN7, la Leșnic. Din primele informații, a fost un impact intre 2 autoturisme, in urma caruia au rezultat 7 persoane ranite, 5 adulți și 2 minori. In cel mai scurt timp pompierii salvatori ai Sectiei Ilia si Detasamentului Deva au…

- Traficul rutier s-a derulat cu dificultate in doua randuri, sambata, pe DN2 E85, la iesirea din localitatea Ramnicu Sarat catre Focsani, in judetul Buzau, din cauza acumularii de apa și aluviuni pe carosabil. Șoseaua a fost afectata pe o lungime de aproximativ un kilometru. Sambata dupa-amiaza, dupa…

- Traficul rutier este inchis, duminica, la o saptamana de la inundații, pe trei drumuri nationale din judetele Covasna, Suceava si Vrancea. Circulația se desfașoara cu dificultate pe un drum național din Vaslui. Potrivit Centrului Infotrafic, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care…

- In data de 06.07.2018 vineri , in intervalul orar 12.30 15.00, traficul rutier va fi inchis in tunelul situat pe drumul national DN 7C Transfagarasan , cuprins intre km 115 926 km 116 808, anunta CNAIR. De asemenea, CNAIR precizeaza ca in intervalul orar mai sus mentionat, pentru buna desfasurare a…