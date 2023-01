Traficul rutier este blocat, vineri dimineața, pe Transfagarasan, in zona localitatii Arefu din judetul Arges, din cauza caderilor de pietre de pe versanti. Potrivit Centrului Infotrafic din cauza caderilor de pietre, traficul rutier pe DN 7C (Transfagarasan) Curtea de Arges – Sibiu este blocat, la kilometrul 97+200m, in zona localitatii Arefu, judetul Arges. In urma incidentului, nu s-au inregistrat victime. Potrivit Politiei Judetene Arges, se intervine pentru deblocarea soselei. La ora transmiterii acestei știri, inca nu se circula. The post Transfagarasanul, blocat din cauza unor caderi de…