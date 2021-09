Stiri pe aceeasi tema

- Secretar general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, a declarat, marti, la o intalnire cu autoritatile judetene si cu primarii localitatilor vasluiene, ca in aceasta saptamana ar trebui ca Guvernul sa aprobe Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny". "In aceasta saptamana, in mod normal…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,55 miliarde lei in iulie, in crestere cu 1,3% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii iulie 2021, activele nete aferente…

- Fonduri europene de peste 3 mld. Euro pentru agricultura in urmatorii 2 ani: Ghidurile au fost publicate, iar sesiunile au inceput deja sa se deschida pentru depunerea proiectelor pe doua submasuri. „Proiectele trebuie pregatite in ritm accelerat” Romania va primi in total nu mai puțin de 20,5…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,25 miliarde lei in iunie, in crestere cu 2,4% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii iunie 2021, activele nete aferente…

- Fondul de investitii CVC Capital Partners a ajuns la un acord pentru achizitionarea la 10% din capitalul LaLiga, pentru suma de 2,7 milioane de fotbal, a anuntat miercuri organizatoarea campionatului de fotbal al Spaniei, citata de AFP. Acordul de principiu dintre cele doua parti, care…

- Guvernele si companiile din intreaga lume vor trebui sa investeasca cel putin 92.000 de miliarde de dolari pana in 2050, pentru a reduce emisiile de CO2 suficient de rapid pentru a evita cele mai negative efecte ale schimbarilor climatice, transmite Bloomberg.

- Portofoliul lui Warren Buffett a suferit probabil o lovitura de aproape 6 miliarde de dolari luni dupa ce prețul acțiunilor a 4 dintre cele mai mari companii în care are poziții au scazut într-o zi de vânzari generalizate, relateaza MarketsInsider.Compania Berkshire Hathaway…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca Guvernul va aloca, anual, cel putin 15 miliarde de euro pentru investitii si a anunțat ca acest aspect, alaturi de cele 76 de miliarde de euro proveniti din fonduri eu...