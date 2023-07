Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Iași ii transmite unui reclamant ca „nu exista județul Bistrița Nasaud in Romania”. Precizarea se regasește intr-o adresa oficiala prezentata de clujust.ro.La datele destinatarului (dreapta sus), judecatorul este atat de convins ca nu exista Bistrița-Nasaud (forma corecta), incat…

- ”Personalul feroviar al SRCF actioneaza in continuare, intre statiile Pojorata si Sadova, la km 75+100, pentru curatarea liniei de cale ferata si asigurarea conditiilor de retragere a locomotivei si a ultimului vagon (gol/fara calatori), din compunerea trenului 12823, ramase in linie curenta”, a transmis,…

- Cetațenii romani minori nu pot calatori in strainatate in baza certificatului de naștere. Precizarea a fost facuta de Direcția Generala de Pașapoarte, in condițiile care unii parinți care incearca sa plece in vacanțe in strainatate cu copiii sub 14 ani afla acest lucru in vama. „Cetațenii romani minori…

- Compania si-a invitat angajatii sa inceapa testarea noului produs YouTube, numit ”Playables”, se arata in articol, care arata ca jocurile disponibile pentru testare includ titluri precum jocul arcade Stack Bounce.Jocurile pot fi jucate pe site-ul YouTube pe browsere web sau prin intermediul dispozitivelor…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica atrage atenția populației asupra unui nou val de atacuri de tip phishing/scam propagate prin intermediul SMS-urilor catre utilizatori din Romania.

- Un stat a interzis utilizarea platformei TikTok. Persoanele care vor descarca aplicația vor risca sa primeasca o amenda in valoare de 10.000 de dolari pe zi. Decizia este una dintre cele mai ridicale acțiuni din Statele Unite impotriva aplicației.

- O fata de 13 ani a fost data disparuta, vineri seara, dupa ce aplecat sa se plimbe in padurea din jurul Manastirii Bratienilor, din Stefanesti, judetul Valcea, si nu a mai revenit. "Politistii din cadrul Politiei Orasului Stefanesti desfasoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la disparitia minorei…