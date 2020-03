Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Dacia de la Mioveni functioneaza in parametri normali, in condițiile in care mai multe companii auto au probleme cu componentele. Dacia produce la Mioveni intre 30.000 si 40.000 de masini, potrivit Mediafax.Renault, Nissan si Seat sunt printre primele mari firme auto care au inceput…

- Drumul spre Cota 1400 ramane inchis circulatiei pana la imbunatatirea conditiilor meteo, scolile din Sinaia sunt inchise si nicio instalatie de transport pe cablu nu functioneaza, vantul depasind 170 km/h la Cota 2000, informeaza, joi, Primaria Sinaia. "Zona montana este afectata de lipsa alimentarii…

- Sistemul national de transport gaze si energie electrica functioneaza in parametrii normali, iar Romania nu se confrunta cu probleme deosebite in acest moment, a afirmat miercuri secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Niculae Havrilet. "Evaluarea facuta…

- Ministerul Energiei a transmis, miercuri seara, ca retelele de transport ale gazelor naturale si sistemul national de transport gaze si energie electrica functioneaza in parametrii normali. De asemenea, Ministerul precizeaza ca s-au format din timp echipe operative pentru interventii pe teren, daca…

- „Serviciile medicale trebuie asigurate de stat, toate, dar in Romania avem și un sistem privat care funcționeaza la parametri buni. Pentru ca funcționeaza la parametri buni, e corect ca si sistemul privat sa intre in colaborare cu sistemul de stat. (...) Am vazut acea abordare pesedista, mi se pare…

- Furnizorul de telecomunicații Orange Romania anunța ca rețeaua funcționeaza la parametri normali, dupa ce in urma cu o ora anunaa ca unii clenți intimpina dificultați in accesarea serviciilor, anunța MEDIAFAX.Intr-o postare pe Facebook compania anunța: „Update: serviciile Orange funcționeaza…

- Consiliul de Supraveghere (CS) al Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a decis luni numirea lui Ciprian Constantin Dumitru, membru PNL Sector 1, in funcția de membru al CS cu mandat provizoriu, pana la data de 29 martie 2020, potrivit unui comunicat, anun'[ MEDIAFAX."Compania…

- Luni seara nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile si, de asemenea, nu sunt semnalate probleme in legatura cu traficul feroviar si aerian, informeaza IGPR, potrivit Agerpres.Valorile de trafic se incadreaza in…