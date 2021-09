Transelectrica şi-a redus la jumătate estimarea de profit pentru acest an Transelectrica solicita actionarilor revizuirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru acest an, anticipand ca profitul va fi jumatate din cat estima anterior, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei. Astfel, operatorul sistemului de transport al energiei se asteapta sa finalizeze anul cu un castig net de 36,1 milioane de lei, fata de estimarea initiala de 70 milioane de lei. In ceea ce priveste estimarea de profit brut, aceasta a fost redusa la 40,7 milioane de lei, de la 80,9 milioane de lei. Veniturile totale vor fi de 3,206 miliarde de lei, in crestere cu 34% fata de estimarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

