- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a inregistrat in 2022 un profit net de 529,16 milioane lei, in crestere semnificativa raportat la cel din anul anterior, de 0,45 milioane lei, conform datelor financiare preliminare, neauditate, transmise, luni, Bursei de Valori…

- Raiffeisen Bank a avut anul trecut un profit net de 1,2 miliarde de lei, cu 56% mai mare fata de anul 2021, iar venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata de 2021, atingand nivelul de 3,2 miliarde de lei. ”Venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata…

- Grupul OMV Petrom anticipeaza ca nu se va incadra in categoria companiilor care trebuie sa plateasca contribuția de solidaritate pentru anul fiscal 2022, se arata intr-un raport trimis de companie Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. O directiva europeana care prevede suprataxarea companiilor…

- Reinhard Florey, CFO (Chief Financial Officer) OMV Austria, este vineri, 27 ianuarie, intr-o vizita neprogramata la București pentru a se intalni cu conducerea OMV Petrom, deținuta de compania de stat austriaca.Miza vizitei de la București este taxa de solidaritate introdusa de UE in toate statele membre,…

- In ciuda „maltratarii” despre care vorbește cancelarul de la Viena, companiile din țara sa fac profituri uriașe in Romania. Printre cei mai mari investitori austrieci se numara OMV-Petrom, BCR, Immofinanz și Porr Construct. In ultimii trei ani aceștia au facut profit de peste 15 miliarde de lei.Peste…