Transelectrica și-a crescut profitul în 2019 cu 28%, față de anul precedent Operatorul national de transport al energiei electrice, Transelectrica, a obtinut anul trecut un profit net de 104,4 milioane de lei, in crestere cu 28% fata de rezultatul din 2018, care a fost de 81,3 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres. Anul trecut, veniturile totale au fost de 2,397 miliarde de lei, in scadere cu 11,9%, de la 2,721 miliarde de lei. In acelasi timp, cheltuielile au fost reduse cu 13,3%, la 2,271 miliarde de lei, de la 2,620 miliarde de lei in anul precedent. EBITDA a fost in scadere cu 2%, la 407… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net consolidat preliminar al Grupului BVB a scazut anul trecut cu 33%, de la 10,19 milioane lei la 6,83 milioane lei, 78% fiind generat de segmentul tranzactionare al grupului, potrivit raportului transmis joi de bursa.

- Profitul net al Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, a crescut de aproape noua ori anul trecut, la 2,42 milioane lei, in timp ce cifra de afaceri neta a crescut cu 15%, la 168 milioane lei, potrivit raportului transmis joi Bursei de Valori Bucuresti…

- Profitul net al Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, a crescut de aproape noua ori anul trecut, la 2,42 milioane lei, in timp ce cifra de afaceri neta a crescut cu 15%, la 168 milioane lei, potrivit raportului transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Profitul net al OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a scazut anul trecut cu 11%, la 3,635 miliarde lei, de la 4,078 miliarde lei in 2018, in timp ce vanzarile au crescut cu 13%, la 25,48 miliarde lei, de la 22,52 miliarde lei in anul anterior, potrivit rezultatelor transmise…

- BRD Groupe Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 mld. lei BRD Groupe Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 miliarde de lei, acelasi trend fiind consemnat si de banca, care a raportat un rezultat de 1,528 miliarde de lei, potrivit…

- Actiunile romanesti sunt inca subevaluate, in ciuda cresterii semnificative de anul trecut, considera Dan Popovici, director general OTP Asset Management. Acesta subliniaza faptul ca actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti au crescut...

- Anul acesta au fost lansate 17 emisiuni de obligatiuni, in valoare totala de peste 4 miliarde de lei, si trendul va continua si in 2020, cand este posibil sa avem si emisiuni de actiuni, a declarat, luni, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti, la evenimentul de listare a obligatiunilor…

- In perioada 1.I-31.X.2019, resursele de energie primara au crescut cu 2,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,2%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.X.2019, au totalizat 29210,1 mii tone echivalent petrol1 (tep), in creștere…