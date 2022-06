”Operatorii de Transport si Sistem (OTS) din Europa Continentala au confirmat faptul ca au fost indeplinite conditiile tehnice preliminare pentru a permite schimburile comerciale de energie electrica intre Ucraina si statele vecine. Acest proces urmeaza sincronizarii cu succes a sistemelor electroenergetice, realizata in data 16 martie 2022, si a acceptarii Ukrenergo ca membru observator al ENTSO-E, pe 26 aprilie 2022. Aceste realizari au fost obtinute in urma unor eforturi intense din partea tuturor OTS-urilor din Europa, in special ale Ukrenergo si ale operatorilor din statele invecinate”, anunta…