Transelectrica: Noi recorduri la consumul de electricitate, pe fondul caniculei

Pe fondul temperaturilor ridicate inregistrate in ultima perioada, valorile consumului national de energie, in sezonul verii, au atins cote maxime istorice, depasindu-le pe cele inregistrate la sfarsitul lunii iunie, potrivit unui comunicat al Transelectrica, remis, vineri, AGERPRES. Astfel, consumul maxim instantaneu intre orele 13:00 si 14:00, a fost, miercuri, 14 iulie 2021, de 8.617 MW, iar cel de joi, 15 iulie, a atins 8.687 MW. Consumul maxim orar a fost 8.489 MW si 8.552 MW miercuri, respectiv joi. De asemenea, consumul mediu a fost 7.436 MW si 7.474 MW, in cele doua zile analizate. AGERPRES/(Autor:…